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В Винницкой области в школьной столовой отравились 16 детей

В больницу с гастроэнтероколитом госпитализировали также 5 взрослых.

В Винницкой области в школьной столовой отравились 16 детей
Фото: dsns.gov.ua

В Винницкой области после посещения школьной столовой отравился 21 человек, в том числе - 16 детей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГосЧС региона.

Инцидент произошел в школе №2 города Казатин. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтероколит.

Дети начали обращаться в больницу еще в субботу, 14 сентября. Изначально сообщалось только о 15 школьниках, сегодня стало известно об еще одном больном ребенке и пятерых взрослых.

В столовой проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, на прошлой неделе в Мукачево с отравлением неизвестным газом были госпитализированы в тяжелом состоянии трое детей.

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