В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест

В понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из боевиков "ДНР", которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Об этом LB.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

Боевика по фамилии Джулаев нашли застреленным на лестничной площадке в подъезде многоэтажного жилого дома.

Ранее, 9 сентября, активист Алексей Липриди сообщил в фейсбуке, что суд Мариуполя отпустил из СИЗО двух террористов.

Роман Джулаев воевал в "Пятнашке". Был задержан в сентябре 2017 года. В мае 2018 года его отпустили под домашний арест. В декабре - снова задержали, но уже за то, что он оказал сопротивление при изъятии его незаконного киоска. В сентяюбре 2019 года Джулаев снова вышел из СИЗО под домашний арест.

Костенко воевал гранатометчиком в т.н. "Республиканской гвардии". Был задержан в июле 2018 года. Он был выпущен под залог в размере 153 тысячи гривен.