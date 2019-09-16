Сенцов не заметил больших изменений в Украине за пять лет

По его словам, все со всеми воюют.

Режиссер Олег Сенцов, которого освободили из плена РФ, сообщил, что за годы, пока он был в заключении, заметил не так много перемен, как ожидал. Об этом он написал у себя на фейсбуке.

«Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях», - написал Сенцов.

По его словам, неделя – это достаточно короткий срок, однако он успел много где побывать и пообщаться со многими людьми. По его оценкам, за пять последних лет в Украине произошло не так много изменений, как он ожидал.

«Все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю», - добавил Сенцов.

Напомним, 13 сентября Сенцов выступил на открытии Ялтинской европейской стратегии. Полный текст выступления Сенцова можно прочесть на LB.ua.