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В Киеве хозяин горевшего дома стрелял по пожарным из "нагана"

Позже мужчина извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей.

В Киеве хозяин горевшего дома стрелял по пожарным из "нагана"
Архивное фото
Фото: voinvtebe.com

В воскресенье вечером в Киеве произошел пожар в частном доме на улице Набережно-Корчеватской, в Голосеевском районе столицы. Во время ликвидации пожара в сторону спасателей были произведены выстрелы

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит пристройка к жилому дому и приступили к тушению. В это время в их сторону сделали пять выстрелов из револьвера системы "наган", переоборудованного для отстрела резиновых пуль.

"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В помещении находился его хозяин, мужчина 1955 года. Покинув дом, начальник караула дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений", - сообщили в ГосЧС.

По прибытию на место происшествия сотрудников полиции, стрелка задержали. Он добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал пожарных.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в апреле в Черниговской области неизвестные избили пожарных, приехавших тушить сухую траву.

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