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В Киеве прошел марш за гуманное отношение к животным

Активисты выступили, в частности, против издевательства над животными в цирках.

В Киеве прошел марш за гуманное отношение к животным
Фото: https://www.unian.ua

В Киеве прошел Всеукраинский марш за гуманное отношение к животным «Защита слабых – дело сильных», передает УНИАН.

В акции приняли участие несколько тысяч активистов. Они колонной прошли к Верховной Раде Украины с требованием защитить права животных. 

Люди скандировали: «Мы за цирк без животных», «Хватит мучить животных», «Спаси животных - выходи за гуманность», «Украина – гуманная страна». 

Много людей в колонне шли со своими домашними любимцами. 

Организаторы сообщили, что марши за животных одновременно прошли в 24 городах Украины. 

Целью всеукраинской акции является привлечь внимание к вопросам гуманности и защиты животных от издевательств в цирках и дельфинариях, на пушных фермах и притравочних станциях.

Акцию инициировало гуманистическое движение UAnimals.

Напомним, в марте Киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.

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