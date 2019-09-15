В Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд

В Одесской области 14-летний парень умер после удара током. Об этом в субботу, 14 сентября, информирует Нацполиция области.

О происшествии сообщили случайные свидетели.

"Двое подростков ждали электричку на местной станции. В это время один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась между вагонами на соседнем пути. На одной из ступенек внезапно произошло замыкание и парня ударило током ", - говорится в сообщении.

От полученных травм подросток погиб на месте. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что 5-летний мальчик сгорел в стоге сена в Одесской области.