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В Одесской области в стоге сена сгорел 5-летний мальчик

Ребенок играл зажигалкой.

В Одесской области в стоге сена сгорел 5-летний мальчик
В Одесской области в стоге сена сгорел 5-летний мальчик
Фото: mns.gov.ua

В Одесской области полиция расследует гибель 5-летнего мальчика. Об этом говорится на сайте ведомства.

Трагедия произошла в одном из сел около Болграда.

"Предварительно установлено, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стогу сена неподалеку от собственного дома. В малолетнего оказалась зажигалка, которую он, играя, поджигал, в результате чего произошло возгорание. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая была в доме. Женщина позвонила в пожарную службу ", - говорится в сообщении.

Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что двухлетнего ребенка засыпало песком в карьере в Донецкой области.

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