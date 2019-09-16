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За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматического гранатомета; в районе Зайцевого и вблизи Майского - из минометов калибра 82-мм.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, в субботу боевики 14 раз открывали огонь на Донбассе.

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