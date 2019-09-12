Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов совершил символическое сожжение тюремной робы.

Об этом сообщил Алексей Гриценко, опубликовав видео в фейсбуке.

"Трудно представить, какие эмоции у Олега, когда он сжигает тюремную робу", - написал Гриценко.

"Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу", - сказал Сенцов.

Сенцов сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Сожжение робы сопровождалось словами "гори в аду".

Как сообщалось, освобожденный из российского заключения журналист Роман Сущенко снял плакат с надписью "Свободу Сущенко", который почти три года висел на фасаде здания информационного агентства "Укринформ", где он работает.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, в том числе Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.