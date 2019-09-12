Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Силовики вломились в киевскую квартиру Гонтаревой
Силовики вломились в киевскую квартиру Гонтаревой
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
ГлавнаяПолитика

Сенцов символически сжег тюремную робу

Политзаключенный режиссер вернулся в Украину рамках обмена с РФ 7 сентября.

Сенцов символически сжег тюремную робу
Олег Сенцов
Фото: Эскендер Ганиев

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов совершил символическое сожжение тюремной робы.

Об этом сообщил Алексей Гриценко, опубликовав видео в фейсбуке.

"Трудно представить, какие эмоции у Олега, когда он сжигает тюремную робу", - написал Гриценко.

"Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу", - сказал Сенцов.

Сенцов сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Сожжение робы сопровождалось словами "гори в аду".

Как сообщалось, освобожденный из российского заключения журналист Роман Сущенко снял плакат с надписью "Свободу Сущенко", который почти три года висел на фасаде здания информационного агентства "Укринформ", где он работает.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, в том числе Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также