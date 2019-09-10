Сенцов презентует свою книгу "Маркетер" на форуме издателей во Львове

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов 22 сентября презентует во Львове книгу "Маркетер". Об этом сообщает пресс-служба Форума издателей.

"Маркетер" - сборник малой автобиографической прозы. "Автор рассказывает в ней в основном о своих студенческих годах: сдаче экзаменов, буднях в общежитии и на квартирах, безудержном веселье, безденежье, закаливании души и характера. О любви, дружбе, выживании и бизнесе", - сказано в сообщении.

Книга является второй частью автобиографичейской трилогии Сенцова.

Презентация состоится в 13:00 в воскресенье, 22 сентября, во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7). В презентации также примут участие Татьяна Терен, Андрей Курков, Римма Зюбина и Александра Матвейчук.