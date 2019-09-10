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Сенцов презентует свою книгу "Маркетер" на форуме издателей во Львове

Это вторая часть автобиографической трилогии.

Сенцов презентует свою книгу "Маркетер" на форуме издателей во Львове

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов 22 сентября презентует во Львове книгу "Маркетер". Об этом сообщает пресс-служба Форума издателей.

"Маркетер" - сборник малой автобиографической прозы. "Автор рассказывает в ней в основном о своих студенческих годах: сдаче экзаменов, буднях в общежитии и на квартирах, безудержном веселье, безденежье, закаливании души и характера. О любви, дружбе, выживании и бизнесе", - сказано в сообщении.

Книга является второй частью автобиографичейской трилогии Сенцова.

Презентация состоится в 13:00 в воскресенье, 22 сентября, во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7). В презентации также примут участие Татьяна Терен, Андрей Курков, Римма Зюбина и Александра Матвейчук.

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