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В октябре в Киеве пройдет третья биеннале современного искусства

Тема биеннале – осмысление трех последних десятилетий истории Восточной Европы.

С 11 октября по 23 ноября в Киеве пройдет третья биеннале современного искусства.

Как сообщают организаторы, Центр визуальной культуры, в этот раз биеннале носит название "Черное облако" и будет посвящена общественным трансформациями в цифровую эпоху.

Участниками биеннале станут художники и художницы из Германии, США, Франции, Нидерландов, Индии, Марокко и других стран.

"Цель «Черного облака» — выработать целостное понимание последних трех десятилетий в истории Восточной Европы, которые во многом были определены Чернобыльской катастрофой, распадом СССР, возникновением интернета и феномена больших данных", – говорится в описании проекта. 

Кроме выставки, на биеннале пройдут лекции, кинопоказы и дискуссии.

Киевская биеннале стала частью недавно созданного Альянса восточноевропейских биеннале современного искусства, в который также вошли Biennale Praha, Biennale Warszawa и OFF-Biennale Budapest. 

"Международный форум в Киеве охватит сразу несколько тематических блоков: новые медиа, политика, архитектура, экология. Основываясь на пересечении искусства, науки и критической теории, “Черное облако” предложит междисциплинарную перспективу к проблеме конфиденциальности, больших данных и искусственного интеллекта, обозначив социальную и политическую роль технологий сегодня", — рассказывают представители Центра визуальной культуры.

Центр визуальной культуры (ЦВК) был создан в 2008 году как площадка для сотрудничества между академически-ми, художественными и активистскими сообществами. В 2017 году ЦВК провел киевскую биеннале "Интернационал".

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