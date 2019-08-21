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Биеннале молодого искусства в Харькове объявила состав жюри

Жюри выберет трех победителей из числа участников.

Биеннале молодого искусства в Харькове объявила состав жюри

Вторая Биеннале молодого искусства, которая пройдет в Харькове этой осенью, объявила состав жюри, которое выберет трех победителей.

Как сообщается на странице биеннале в фейсбуке, в жюри вошли:

  • куратор и арт-критик, комиссар болгарского национального павильона на Венецианской биеннале 2019 года Яра Бубнова;
  • куратор и автор книг о современном искусстве Дэвид Эллиотт;
  • куратор, художник Антон Видокль;
  • заместительница директора Мистецького Арсенала Юлия Ваганова;
  • художница Влада Ралко.

Победители биеннале получат призы. Трех лучших художников выберут из числа участников основного проекта.

Биеннале молодого украинского искусства - инициатива министерства культуры. Первый фестиваль проводился на базе Мистецького Арсенала и Национального художественного музея, но ожидается, что каждые два года биеннале будет проходить в разных городах и на базе разных культурных институций Украины.

Кураторами биеннале в этом году стали Борис Филоненко (Харьков), Дарина Скринник-Мыська и Анастасия Евсеева (Львов).

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