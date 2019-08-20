Координировать направление "Книги" будет ​совладелец издательства "Наш формат" Мартынов, - советник Зеленского

Его издательство выдало более 300 книг на украинском языке.

Координировать направление "Книги" в рамках работы над гуманитарной политикой Украины будет Антон Мартынов - украинский предприниматель и совладелец издательства "Наш формат".

Об этом сообщил в фейсбуке советник президента по гуманитарным вопросам Владимир Бородянский.

Он отметил, что в 2016 году Мартынов вошел в рейтинг "Люди Нового Времени" журнала "НВ" "за популяризацию мировых интеллектуальных бестселлеров в Украине".

"«Наш формат» выдал более 300 книг на украинском языке, среди которых наиболее популярны «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, «Моя жизнь и работа» Генри Форда, «Почему нации приходят в упадок» Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона, «От нуля до единицы» Питера Тиля и «Воспоминания» Павла Скоропадского. Антон - известный последователь позиции украинизации отечественного издательского рынка. По его мнению, украинские издатели могут конкурировать с российскими, активно покупая права на издание, обеспечивая качественный перевод и продвижение", - написал Бородянский.

Он также подчеркнул, что команда президента приглашает к диалогу всех экспертов отрасли.

"Если у вас есть предложения, которые вы считаете важными для развития этой гуманитарной сферы - обращайся к Антону", - добавил он.

Напомним, в июле Зеленский назначил своим внештатным советником бывшего гендиректора телеканала СТБ Бородянского. Он будет консультировать президента по гуманитарным вопросам. Бородянский также заявил, что видит в этом назначении "возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине".