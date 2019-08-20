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Польша выделила 24 млн гривен на восстановление культурного наследия в Украине

Украина стала основным реципиентом института "Полоника".

Польша выделила 24 млн гривен на восстановление культурного наследия в Украине
Фото: Мария Стахив / tvoemisto.tv

Бюджет института "Полоника" на восстановление польского культурного наследия за границей в 2019 году составляет около 6 млн злотых, из них 3,8 млн злотых (около 24 млн гривен) предназначены для реставрации памятников в Украине.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Польские реставраторы уже демонтировали для восстановления шесть статуй апостолов с ограды Латинского кафедрального собора во Львове (базилика Успения Пресвятой Девы Марии).

Среди других проектов - сохранение фресок Францишека и Себастьяна Экштейнов на своде нефа во львовском костеле Иезуитов (Гарнизонная церковь).

Польские специалисты также работают в Армянском кафедральном соборе. Недавно там завершили консервацию настенных росписей Яна Хенрика Розена в пресвитерии собора; в этом году планируется консервация мозаики с изображением Святой Троицы, которую создал Юзеф Мехоффер.

Работы проводятся в бывшем госпитале Святого Лазаря, который основали в 1618 году по инициативе доминиканского братства Святого Розария. Там планируется сохранить рельефы "Лазарь перед домом богача" и "Лазарь на лоне Авраама".

Деньги выделены также на ремонт и консервацию лестницы со скульптурой непорочного зачатия Девы Марии, которая ведет к бароковому костелу Святого Антония. Издание указывает, что в ней крестили известного польского поэта и драматурга Збигнева Херберта.

Также польские реставраторы работают в Винниках, Каменце-Подольском, Бердичеве, Тыврове, Жолкве.

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