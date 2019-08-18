Украинский певец Пономарев обвинил американского исполнителя в плагиате

Речь о песне "Я люблю только тебя" 2004 года.

Украинский певец Александр Пономарев обвинил американского исполнителя Артуро Черезо в плагиате песни "Я люблю только тебя"

Об этом Пономарев сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Хочет украсть песню мою американец с компаниями! Уже второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалил, ибо качество предыдущей версии была не лучшей. И после того началось. Речь о песне "Я люблю только тебя". Конечно, буду загонять этих злодюжек за синие облака, но ... сам прецедент, я в шоке ", - написал певец.

Он также также обратился к своим поклонникам с призывом оставлять свои комментарии в YouTube, где выложена песня в исполнение Черезо.

Напомним, в январе в СМИ появилась информация о том, что украинского певца Олега Винника некий Эдель Линнем обвинил в краже интеллектуальной собственности. Мужчина заявил, что артист якобы украл некоторые свои песни у его жены. В пресс-службе Винника ответили, что все публикации, в которых его обвиняют в плагиате музыкальных произведений артистки Лары Мелтеми, являются ложными и добавили, что это подтверждается экспертизой.