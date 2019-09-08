Фильм Наримана Алиева "Домой" откроет кинофестиваль в Харькове

Фильм Наримана Алиева "Домой" откроет третий Харьковский международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs.

Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Открытие кинофестиваля состоится 25 сентября. Kharkiv Meet Docs – крупный кинофорум Восточной Украины, где показывают документальные и игровые фильмы.

"Домой" – дебютный полнометражный фильм Наримана Алиева, премьера которого состоялась в "Особом взгляде" Каннского кинофестиваля. В августе этого года фильм стал национальным претендентом на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Украинская премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале, где он получил гран-при, разделив его с грузинским фильмом "А потом мы танцевали".

В Харькове фильм представят Нариман Алиев и исполнитель главной роли Ахтем Сеитаблаев. По сюжету, главный герой едет в Крым со своим младшим сыном, чтобы похоронить старшего.

Kharkiv Meet Docs пройдет с 25 по 29 сентября.