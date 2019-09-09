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Определен победитель архитектурного конкурса на проект Мемориального центра Холокоста в Киеве

Победило австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten.

Жюри международного архитектурного конкурса на проект Мемориального центра Холокоста в Киеве единогласно выбрали австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design (Австрия). Об этом сообщает пресс-центр Мемориального центра.

Согласно проекту, мемориальный центр построят именно в том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах.

Цель конкурса - найти архитектурное решение мирового уровня, которое позволит создать мемориал нового поколения. Отмечается, что Центр Холокоста будет местом памяти, музеем, платформой для исследований и публичных дискуссий. В нем будут выставочные пространства для основной и сменной экспозиций, исследовательский и образовательный центры, место для публичных мероприятий, помещение для архива и музейной коллекции.

Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center
Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center
Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center
Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center

Напомним, конкурс стартовал 19 декабря 2018 года, на него было подано 165 заявок от архитектурных бюро из 36 стран мира.

Организатор – немецкая компания «[phase eins].», которая проводила конкурс на лучшие проекты мемориала Героев Небесной Сотни и музея Революции достоинства.

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