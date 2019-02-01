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Первый этап отбора на проект мемориального центра "Бабий Яр" прошли 10 претендентов

Заявки поступили из 35 стран мира.

Первый этап отбора на проект мемориального центра "Бабий Яр" прошли 10 претендентов
Фото: EPA/UPG

Десять конкурсантов из 7 стран мира прошли первый этап отбора конкурса на лучший проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Центра Геннадий Вербиленко, пишет "Интерфакс-Украина".

На конкурс было подано 165 заявок с 35 стран мира. В десятку отобранных претендентов вошли две команды из США, две из Германии, две из Австрии, по одной из Нидерландов, Дании и Франции, а также представлена одна компания из Украины – BURO architects.

В течение 10 дней жури ожидает ответ от конкурсантов. Среди тех, кто подтвердит заявку, жюри отберет 4-6 проектов. Окончательный результат назначен на 29 июля.

Проектирование должно предусматривать возведение здания центра и его внутреннее наполнение, а также оформление ландшафтного парка.

"Определить точно нужды финансирования можно будет после окончания конкурса, когда будет выбран победитель, и мы увидим то архитектурное решение, которое нам придется реализовывать в Киеве. Ориентировочно эти цифры в диапазоне $80-100 млн", - сказал Вербиленко.

По его словам, источниками финансирования станут частные меценаты и международные организации, государственного или городского бюджета на проект центра на данный момент нет.

Напомним, по решению КГГА мемориальный комплекс "Бабий Яр" построят и обустроят на территории заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах.

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