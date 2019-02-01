Первый этап отбора на проект мемориального центра "Бабий Яр" прошли 10 претендентов

Десять конкурсантов из 7 стран мира прошли первый этап отбора конкурса на лучший проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Центра Геннадий Вербиленко, пишет "Интерфакс-Украина".

На конкурс было подано 165 заявок с 35 стран мира. В десятку отобранных претендентов вошли две команды из США, две из Германии, две из Австрии, по одной из Нидерландов, Дании и Франции, а также представлена одна компания из Украины – BURO architects.

В течение 10 дней жури ожидает ответ от конкурсантов. Среди тех, кто подтвердит заявку, жюри отберет 4-6 проектов. Окончательный результат назначен на 29 июля.

Проектирование должно предусматривать возведение здания центра и его внутреннее наполнение, а также оформление ландшафтного парка.

"Определить точно нужды финансирования можно будет после окончания конкурса, когда будет выбран победитель, и мы увидим то архитектурное решение, которое нам придется реализовывать в Киеве. Ориентировочно эти цифры в диапазоне $80-100 млн", - сказал Вербиленко.

По его словам, источниками финансирования станут частные меценаты и международные организации, государственного или городского бюджета на проект центра на данный момент нет.

Напомним, по решению КГГА мемориальный комплекс "Бабий Яр" построят и обустроят на территории заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах.