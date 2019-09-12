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На саммите "нормандской четверки" будет рассматриваться "формула Штайнмайера"

Украина настаивает, чтобы встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств прошла в сентябре.

На саммите "нормандской четверки" будет рассматриваться "формула Штайнмайера"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров государств "нормандской четверки" будет рассматриваться "формула Штайнмаера".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, информирует пресс-служба Зеленского.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться, и решение будет приниматься лидерами четырех стран. Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что в переговорах Украина стоит на позиции сохранения национальных интересов.

Зеленский заявил, что Украина настаивает, чтобы встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств прошла уже в сентябре.

"Сейчас у нас нет даты. Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Потому что окончание войны, возвращение всех наших пленных – это приоритетная задача для меня как Президента Украины", - отметил глава государства.

Напомним, 3 сентября советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине.

9 сентября Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже.

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