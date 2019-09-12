В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
ГлавнаяПолитика

Зеленский встретился с президентом Финляндии

Президент Финляндии приветствовал воинов на украинском языке обращением "Слава Україні!”.

Зеленский встретился с президентом Финляндии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который прилетел в Украину с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте президента.

Официальная церемония встречи президентов состоялась в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндской Республики и Украины. Укринформ сообщает, что после этого Зеленский и Ниинистё, осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Финляндии приветствовал воинов на украинском языке обращением "Слава Україні!”.

После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем.

Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, последний раз Ниинистё посещал Украину в 2014 году. Экс-президент Украины Петр Порошенко посещал с официальным визитом Финляндию в январе 2017 года.

Сегодня ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками и членами их семей. Встреча прошла в неформальной обстановке в парке у Мариинского дворца. Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также