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В Киевской области погибло два человека из-за возгорания сухостоя

Кроме того, несовершеннолетняя девочка играла с огнем, из-за чего загорелось поле кукурузы, размером с 10 гектаров.

В Киевской области погибло два человека из-за возгорания сухостоя
Фото: Поліція Київської області

В Киевской области в селе Быкова Гребля Белоцерковского района и в селе Гайово Броварского района погибло два жителя из-за возгорания сухостоя. Об этом сообщает Полиция киевской области на фейсбуке. 

«Несмотря на многочисленные предостережения и запреты, граждане и дальше сжигают сухостой», - отмечает полиция. Из-за этого погиб житель села Быкова Гребля, Белоцерковского района.

Кроме того, житель села Гайове с 90% ожогов тела был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Предварительно, причиной возгорания стал окурок, который попал в сухие ветви.

Полиция зафиксировала еще один случай пожара в селе Хмелевка Тетиевского района. Несовершеннолетняя девочка играла с огнем, в результате чего загорелось поле кукурузы, размером с 10 гектаров. В этом случае пожар обошелся без жертв. 

Напомним, в апреле этого года в Житомирской области пожар едва не уничтожил малонаселенное село. На его ликвидацию понадобилось больше 7 часов.

Процесс тушения был осложнен еще и тем, что на месте пожара не было источника воды, для заправки пожарных машин водой спасатели ездили на частную "копанку" в 5 км от места происшествия. 

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