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Начальник Службы автодорог в Николаевской области вышел из-под стражи под залог

Суд арестовал Андрея Максименко до 10 ноября.

Начальник Службы автодорог в Николаевской области вышел из-под стражи под залог
Фото: opd.ohio.gov

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко, подозреваемый в вымогательстве и получении взятки, вышел из-под стражи под залог. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Максименко вышел под залог в два миллиона гривен.

"На специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили денежные средства в объеме согласно решения суда", - сказано в сообщении.

Максименко задержали 11 сентября во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. На следующий день задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США: следствие установило, что в августе он потребовал и получил эту сумму от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

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