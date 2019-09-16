Начальник Службы автодорог в Николаевской области вышел из-под стражи под залог

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко, подозреваемый в вымогательстве и получении взятки, вышел из-под стражи под залог. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Максименко вышел под залог в два миллиона гривен.

"На специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили денежные средства в объеме согласно решения суда", - сказано в сообщении.

Максименко задержали 11 сентября во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. На следующий день задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США: следствие установило, что в августе он потребовал и получил эту сумму от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.