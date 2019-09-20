Самолет из Валенсии совершил незапланированную посадку в Ивано-Франковске

Самолет сел в 21:37 из-за срабатывания датчика о неисправности шасси.

Вечером 19 августа в аэропорту Ивано-Франковска совершил незапланированную посадку самолет, выполнявший рейс "Валенсия - Киев", на борту которого находились 90 человек, включая экипаж.

Об этом говорится в ежедневной сводке на сайте Ивано-Франковской ОГА.

В аэропорт на всякий случай отправили два отделения пожарно-спасательной службы, дежурную смену областного координационного центра и подготовили к выезду автомобиль воздушно-пенного тушения.

Однако помощь спасателей не понадобилась - самолет благополучно сел в 21:37.

Причина аварийной посадки - срабатывание датчика о неисправности шасси.