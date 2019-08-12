20-летняя водитель наехала на "островок безопасности" и в машине сработали подушки безопасности.

В понедельник, 12 августа, в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Об этом сообщает местный сайт "Галицкий корреспондент".

Авария произошла около трех часов ночи у клуба "Эльдорадо" на улице Ивасюка. Как рассказали в патрульной полиции, 20-летняя водитель BMW X5 наехала на "островок безопасности" в результате чего в машине сработали подушки безопасности.

Девушка потеряла управление над автомобилем и выехала с дороги на парковку возле клуба, где врезалась в KIA Sportage, Honda GRF, Nissan Qashqai и Honda Civic.

Все водители были трезвые.

Фото: gk-press.if.ua

Фото: gk-press.if.ua

Сообщается, что водитель Nissan, 1987 года рождения, госпитализирован с подозрением на перелом голени.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: gk-press.if.ua

Напомним, ранее в Одесской области в лобовом столкновении погибли четыре человека.