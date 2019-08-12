В понедельник, 12 августа, в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.
Об этом сообщает местный сайт "Галицкий корреспондент".
Авария произошла около трех часов ночи у клуба "Эльдорадо" на улице Ивасюка. Как рассказали в патрульной полиции, 20-летняя водитель BMW X5 наехала на "островок безопасности" в результате чего в машине сработали подушки безопасности.
Девушка потеряла управление над автомобилем и выехала с дороги на парковку возле клуба, где врезалась в KIA Sportage, Honda GRF, Nissan Qashqai и Honda Civic.
Все водители были трезвые.
Сообщается, что водитель Nissan, 1987 года рождения, госпитализирован с подозрением на перелом голени.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее в Одесской области в лобовом столкновении погибли четыре человека.