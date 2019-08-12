Младшему из погибших было всего 19 лет.

В лобовом ДТП в Одесской области сегодня утром погибли четыре человека, еще двое - госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Авария произошла возле села Струмок около 10 часов утра. На месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Предварительно установлено, что автомобиль "Фиат" выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с "Тойотой". После этого в автомобили врезался "Фольксваген", ехавший за "Тойотой".

Полиция установила личности погибших. В "Фиате" получили несовместимые с жизнью травмы жители Измаила 2000, 2001 и 1990 годов рождения, на месте аварии погиб и один из пассажиров "Тойоты" - житель Киевской области 1953 года рождения.

Водительница "Тойоты" (1970 г.р.) и пассажир "Фиата" (2000 г.р.) госпитализированы.