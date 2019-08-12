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Николаевский суд приговорил к условному сроку мужчину, чей ротвейлер убил девушку

Пострадавшая девушка умерла от большой кровопотери.

Николаевский суд приговорил к условному сроку мужчину, чей ротвейлер убил девушку
Фото: runews.su

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области приговорил к условному сроку местного жителя, натравившего собаку на девушку. Мужчина признан виновным по статье "оставление в опасности" и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, сообщила пресс-служба суда.

Разбирательство закончилось 2 августа. Изначально действия подозреваемого квалифицировали как умышленное убийство.

Суд установил, что вечером 18 февраля мужчина встречался с погибшей девушкой, они общались на улице, а затем он предложил проводить ее домой. Девушка отказалась, мужчина ушел, но позже снова вышел на улицу со своей собакой.

По версии обвиняемого, ротвейлер вырвался и побежал по улице. Мужчина догнал собаку, когда та уже кусала девушку за ноги и голову. Оттащить собаку ему не удалось, и он ушел домой.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными укусами головы, шеи и конечностей. Девушка умерла на следующий день от большой кровопотери.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал, что оставил потерпевшую в опасности и не предпринял всех возможных мер для оказания помощи.

О том, что случилось с собакой, не сообщается.

Напомним, в мае этого года во Львове питбуль искусал патрульного полицейского, пострадавший попал в больницу.

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