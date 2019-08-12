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ГлавнаяОбществоВойна

Львовский бронетанковый завод начал модернизацию Т-64

Ранее модернизацию танков проводили только на Харьковском заводе.

ГП "Львовский бронетанковый завод" наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

При модернизации на боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях. Члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

Танк Т-64 образца 2017 года получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация", входящего в состав ГК "Укроборонпром". Этот навигационный комлпекс позволяет обмениваться зашифрованными данными в режиме "онлайн".

Напомним, танк Т-64 является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостоянии с агрессором на востоке Украины.Ранее модернизацию танков Т-64 такого уровня проводил только "Харьковский бронетанковый завод".

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