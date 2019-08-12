Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
ГлавнаяОбществоЖизнь

Правозащитники просят украинцев писать письма поддержки политзаключенному Балуху

Письмо нужно писать на русском языке и без фраз, которые цензоры могут счесть "экстремистскими".

Правозащитники просят всех неравнодушных отправлять письма поддержки украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сегодня написала "Крымская правозащитная группа".

"Украинский активист Владимир Балух, находясь в тяжелых условиях российской колонии, борется за свободу, человеческое достоинство и Украину, но у него уже почти не осталось сил бороться за свою жизнь. Владимир Балух незаконно содержится в колонии РФ, в которой к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо, зная его украинскую позицию и борьбу с российской репрессивной системой", - сказано в сообщении.

После этапирования в российскую колонию в феврале-марте этого года Балуха несколько раз помещали в штрафной изолятор якобы за нарушение порядка. Сейчас его содержат в помещении камерного типа, где заключенным запрещено иметь личные вещи, а передачи от родных и близких разрешены только дважды в год.

"В данное время он очередной раз помещен в ШИЗО на 15 суток. Украинцу очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества!" - пишут правозащитники.

Письма Балуху можно отправить через российскую федеральную систему исполнения наказаний (https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create). Для этого нужно выбрать регион "Тверская область", учреждение "ИК-4 Торжок", письмо для Балуха Владимира Григорьевича 1971 г.р. Обязательно нужно указать функцию, которая дает возможность отправить обратный ответ.

"Для того, чтобы украинец получил ваши письма, рекомендуем писать их на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российская власть может трактовать как "экстремистские", - сказано в сообщении.

Напомним, оккупационный суд Крыма Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. В январе этого года Балуху отказали в условно-досрочном освобождении и этапировали для отбывания наказания в Тверскую область России.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также