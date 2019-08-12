Правозащитники просят украинцев писать письма поддержки политзаключенному Балуху

Письмо нужно писать на русском языке и без фраз, которые цензоры могут счесть "экстремистскими".

Правозащитники просят всех неравнодушных отправлять письма поддержки украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сегодня написала "Крымская правозащитная группа".

"Украинский активист Владимир Балух, находясь в тяжелых условиях российской колонии, борется за свободу, человеческое достоинство и Украину, но у него уже почти не осталось сил бороться за свою жизнь. Владимир Балух незаконно содержится в колонии РФ, в которой к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо, зная его украинскую позицию и борьбу с российской репрессивной системой", - сказано в сообщении.

После этапирования в российскую колонию в феврале-марте этого года Балуха несколько раз помещали в штрафной изолятор якобы за нарушение порядка. Сейчас его содержат в помещении камерного типа, где заключенным запрещено иметь личные вещи, а передачи от родных и близких разрешены только дважды в год.

"В данное время он очередной раз помещен в ШИЗО на 15 суток. Украинцу очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества!" - пишут правозащитники.

Письма Балуху можно отправить через российскую федеральную систему исполнения наказаний (https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create). Для этого нужно выбрать регион "Тверская область", учреждение "ИК-4 Торжок", письмо для Балуха Владимира Григорьевича 1971 г.р. Обязательно нужно указать функцию, которая дает возможность отправить обратный ответ.

"Для того, чтобы украинец получил ваши письма, рекомендуем писать их на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российская власть может трактовать как "экстремистские", - сказано в сообщении.

Напомним, оккупационный суд Крыма Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. В январе этого года Балуху отказали в условно-досрочном освобождении и этапировали для отбывания наказания в Тверскую область России.