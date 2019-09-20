Минобороны намерено призвать на срочную службу 15,2 тыс. человек

В зону боевых действий на Донбассе срочников направлять не будут.

В осеннюю призывную кампанию в Украине для службы в Вооруженных силах буду призваны более 15 тыс. призывников. Об этом сегодня сообщил начальник управления персонала, генерал-майор Геннадий Долгашев, сообщает "Интерфакс-Украина".

К выполнению задач в зоне проведения операции объединенных сил военнослужащие срочной службы привлекаться не будут.

"Сроки проведения осеннего призыва - с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Объем призыва - 15 тысяч 200 человек, из них 9 тысяч - Вооруженные силы Украины, 4400 - Нацгвардия Украины, Госпогранслужба - 1 тысяча человек, Государственная специальная служба транспорта - 800 человек", - рассказал Долгашев.

Он отметил, что призывной возраст в Украине в 2019 году - 20-27 лет, мужчины этой категории, признанные пригодными к срочной военной службе и не имеющие оснований для отсрочки, обязаны пройти службу в рядах ВСУ.

Отсрочка от призыва даётся по состоянию здоровья на один год, также для получения образования и профессиональной деятельности. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена в связи с нетрудоспособностью родственников и наличием ребенка до 3 лет.

Генерал-майор напомнил, что призывники обязаны явиться в военкоматы при получении повестки, а невыполнение воинской обязанности влечет за собой административную и уголовную ответственность.