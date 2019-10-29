Когда маммолог на вес золота

Все мы где-то волонтёры, однако именно на нас строится то, что многие назовут наивной мечтой, а мы – будущим. И пускай в этом будущем найдётся место украинским маммологам и тем, кто за них борется.

Я не врач, и у меня нет медицинского образования – или сколько-нибудь близкого к этому, - но, будучи по природе любознательным, приходится читать много различной литературы и сталкиваться с разнообразными людьми.

Днями сходил на одно благотворительное мероприятие. Стараюсь о таком не писать, так как и сам зачастую уверен в том, что любая благотворительность в Украине заканчивается тем, что мыльный пузырь лопается, а деньги исчезают; особенно там, где речь идёт об украинской медицине. Скажу честно: организаторов знал, поэтому, собственно, и пошёл.

Фото: facebook/Уриэль Штерн

Меж тем меня искренне поразил контекст. Фонд Уриэля Штерна и его жены Ривки «Квитна» давно занимается пропагандой раннего обнаружения рака молочной железы. Они помогают в закупке диагностического и хирургического оборудования, проводят благотворительные концерты, создают социальные проекты, способствующие распространению информации о методах борьбы с раком груди.

Сам фонд предоставляет женщинам, пострадавшим от этой страшной болезни, адресную помощь. "Квитна" пропагандирует необходимость предварительной проверки молочных желез, создаёт отдельные программы для предприятий по содействию тех самых предварительных осмотров. Они, к примеру, помогали Национальному институту рака закупить необходимое медицинское оборудование.

Вообще нужно понимать, кто такой Уриэль. Более активного человека я не встречал. Он и занимается поиском профессиональных врачей, и запускает программы ранней диагностики, и учит готовить, и участвует в благоустройстве города. А в свободное время агитирует за то, чтобы люди с ограниченными возможностями были вовлечены в экономику страны. И всё это делает 55-летний юноша с чистым умом и большим сердцем.

В последнее время я часто вижу женщин, которым поставили страшный диагноз – рак груди, и которые не знают, куда им деваться, к кому идти, что делать. Зачастую украинки с малым достатком обращаются к мздоимцам врачам, которые вместо лечения могут предложить или скорую кончину, или абсолютно неэстетичный финал.

А цифры же растут – как уровень вредных выбросов в киевском смоге, - теперь каждая восьмая в Украине женщина сталкивается с раком молочной железы. И многие умирают, так как им попросту не предоставляют качественную диагностику, лечение и профилактические услуги. А многие даже не могут понять, что с ними происходит на ранних стадиях, как предотвратить беду. И все они мамы – настоящие или будущие.

Во время мероприятия – в довольно-таки камерной обстановке – чествовали врачей-маммологов, которые спасли не одну женщину и помогли многим оградить себя от страшного заболевания. На самом деле я впервые вижу, чтобы кто-то в такой способ благодарил украинских медиков: без всех этих чиновников, лишних слов, отчётов и безудержно скучных речей. Это был праздник для докторов и их пациентов.

Наблюдая за профессиональными музыкантами, оперными певицами и эстрадными артистами, за отечественными телеведущими, пришедшими на мероприятие, я никак не мог понять: зачем организаторам всё это нужно, в чём их выгода.

Фото: facebook/Уриэль Штерн

Ответ мне дал Уриэль, который с каким-то, что ли, детским блеском в глазах сказал: «Ты не понимаешь, ведь все эти врачи здесь останутся». И тут до меня дошло: он просто борется за каждого профессионала, который способен лечить, диагностировать, спасать. Он борется за то, чтобы эти врачи работали в Украине. Он пытается сделать так, чтобы было кому спасти тысячи украинских женщин. Таких, как он в Украине не очень много. Они есть, но их предельно мало.

Кто-то ищет специалистов, потому что верит в иную журналистику, а кто-то – в то, что в нашей стране ещё есть врачи, которые могут и умеют лечить, и делают это по той причине, что это – их страна, что им просто хочется спасать человеческие жизни.

Все мы где-то волонтёры, однако именно на нас строится то, что многие назовут наивной мечтой, а мы – будущим. И пускай в этом будущем найдётся место украинским маммологам и тем, кто за них борется.