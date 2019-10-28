Як наш міністр економіки бачить податкову реформу

Вочевидь, перед членами владної команди поставлене завдання: від кожного «слуги» – по мегазашквару. І всі слухаються та по черзі «зашкварюються». А дехто навіть намагається виконати та перевиконати план. Взяти хоча б нашого міністра економіки Тимофія Милованова. Той встигнув відзначитися двічі. Спочатку – постом про те, що книжки він не читає, та й іншим не радить. Бо це, мовляв, нудно і не сприяє розвиткові. Але це були квіточки, тож міністрові захотілося додати ягідок.

Фото: dp.sfs.gov.ua

Почесний президент київської школи економіки та випускник трускавецького «університету всього на світі», Милованов накидав планчик податкової реформи. Він зробив це не на засідання уряду абощо, а там, де основне місце перебування всієї владної команди, із президентом включно. Тобто на Фейсбуці. При цьому сам Милованов визнав, що «на сьогодні це неможливо», але податкове «покращення» все ж запропонував.

Але перш, ніж перейти до нього, не можу не згадати бородатий анекдот. «Питання: як нам наповнити державну казну? Відповідь: а давайте винайдемо машину часу, перенесемося в СРСР, накупимо багато-багато доларів по 86 копійок, а в нашому часі їх продамо. Репліка з залу: міністре фінансів, а інші пропозиції у вас є?». Так і з Миловановим. Цікаво, чи є в нього інші пропозиції? Схоже, що нема, тому наш міністр мріє про наступне:

1. Відмінити ЄСВ.

2. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.

3. Для компенсації підняти податок на нерухомість.

4. Також для компенсації підняти податок на землю та інші активи.

5. Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.

6. Не чіпати ПДВ. Покращити його збір.

7. Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

8. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу та створення достатньої кількості робочих місць.

Всі пункти є настільки шикарними, що не знаєш навіть, з якого почати. Мабуть, із першого. Для чого скасовувати ЄСВ? «На мою думку, найважливіший економічний актив України – це люди. Тому бажано, щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити податки на працю», – написав Милованов. Але поясніть мені (а також нашому міністру), який зв'язок між скасуванням соцвнеску та новими робочими місцями?

Так, зниження або навіть анулювання ЄСВ може стимулювати працедавця трохи підвищити зарплату. І вивести її з тіні. Але яким боком тут нові робочі місця? Нові робочі місця створюють нові бізнеси, а вони заходять в країну, якщо вона має стійку репутацію інвестиційно привабливої та перспективної.

Може, Милованов не в курсі, і в Трускавці його цього не вчили, але в України з інвестиційною привабливістю великі проблеми. Зараз, завдяки законопроектам 1053, 1073, 1210 (перші два з них вже стали законами і були підписані Зеленським), інвестори тікають з України, помастивши салом п’яти.

Ось два свіжих приклади. Компанія British American Tobaсco (ВАТ) закрила свою фабрику в Україні. І це при тому, що, за даними фіскалів, у 2018 році ВАТ сплатила до бюджету 16,05 млрд. грн. податків, увійшовши до трійки найбільших платників податків. Незабаром ВАТ планує перенести регіональний центр з Києва до Румунії. А зараз робота фабрики припинена на невизначений час і точна дата її відновлення невідома.

Про можливе закриття своїх підприємств заявили й інші великі донори українського бюджету – Philip Morris (РМ) і JTI. В PM уточнили, що компанія серйозно стурбована планом підвищення ставок акцизного збору на цигарки. Якщо закон буде прийнятий, це призведе до підвищення цін в 2,5-3 рази – до 80-100 грн. за пачку цигарок. Наслідки? Зростання контрабанди та збільшення обсягу нелегального ринку – так прогнозують в Philip Morris.

Саме такого штибу інвестори (і не лише «табачники») і сприяли створенню нових вакансій в Україні. Скільки після їхньої втечі закриється робочих місць? Тяжко сказати. Зате вже зараз можна констатувати, що руку до цього доклала нова владна вертикаль та її геніальне стратегічне мислення. Тобто ви це зробили разом, пане міністре, ви і вся ваша команда.

Однак повертаючись до плану Милованова. Він також пропонує «для компенсації» (компенсації кому чи чому?) підняти податок на землю, нерухомість та інші активи. Все це, за його розрахунками, має посприяти збільшенню окладів «вчителів, лікарів, пожежників, науковців». Що тут не так? – спитаєте ви. Зазвичай якщо ви дістаєте гаманець з кишені піджаку і перекладаєте його у кишеню штанів, у вас залишається одна й та сама сума готівки. На думку ж Милованова, переміщення коштів нарощує його масу.

Хочу його розчарувати: якщо уряд підніме ще вище податки на землю та нерухомість (а вони й зараз чималі), він досягне тільки однієї мети: зробить бізнес (чи, принаймні, його частину) збитковим. Наслідком стане банкрутство та / або скорочення робочих місць і підвищення рівня безробіття. А чим більше в країні безробітних, тим менше в її скарбниці податків. Одним словом, на пожежників не вистачить.

Почує мене пан Милованов або ні, але я скажу дещо протилежне по відношенню до його викладок. Податок на землю треба не підвищувати, а знижувати. Він повинен бути стимулюючим для розвитку бізнесу, а не кайданами, котрі кожні 2-3 роки збільшуються та нарощують коефіцієнти (вони залежать від виду діяльності, що теж дозволяє органам влади зловживати своїми можливостями).

Щодо оплати за землю, то я вважаю, що вона повинна стягуватися виключно при офіційному оформленні права власності або права користування (що прибере корупційну складову при відведенні та закріпленні ділянки).

Аніж писати плани, які заздалегідь є утопією (причому утопією шкідливою), я б радив «Слузі народу» згадати одну з передвиборчих обіцянок і ухвалити закон про виведений капітал. Після чого, як вже було сказано, зменшити податки на землю і майно (і, до речі, скасувати так званий податок на розкіш, який в наших умовах обертається тим, що власники квартир доплачують за 61-ий квадратний метр своєї житлової площі. Що є і сміховинним, і просто неконституційним).

Ну а далі обов’язково прибрати корупцію при одержанні різноманітних дозволів, що торкаються бізнесу, припинити наїзди правоохоронних і податкових органів, забезпечити нормальну роботи судів для вирішення ділових суперечок тощо.

І тільки тоді (й аж ніяк не раніше) влада зможе зі спокійною совістю стверджувати, що найголовніший актив для неї – люди. А до тих пір все це – суцільні нісенітниці. Навіть не популізм, а якась маячня. Соромно, панове міністри, соромно.