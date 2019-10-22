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Милованов отшутился на слова Коломойского о дебиле

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".

Милованов отшутился на слова Коломойского о дебиле
Фото: Youtube / КабМін

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который накануне назвал его дебилом.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - сказал Милованов на брифинге во вторник.

Он сказал, что не обижается "ни на это, ни на многое другое, что происходит".

По его мнению, скандал вокруг песни "Квартала" о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой уже исчерпан, потому что высказались все.

"Кстати, я соглашаюсь с "Кварталом", что они как сатира могут делать все, что угодно. Но это не значит, что у меня нет своей позиции. Я свою позицию высказал, и ее в принципе высказали все, кто хотел", - сказал министр.

Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

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