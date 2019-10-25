Восьмое чудо света: как цветочные парки повышают туристическую привлекательность города

Таиланд, США, Нидерланды, Эмираты… Самые популярные туристические курорты мира сегодня славятся не только своей природой и архитектурой, но и цветочными парками. Посетить Dubai Miracle Garden для многих путешественников такой же «must have», как увидеть Бурдж Халифа и фонтаны в Дубае. Тропические сады Таиланда ничем не уступают по популярности буддийским храмам и дворцам. А посетить Диснейленд уже не так модно, как например, сделать фото в садах Роуз Беркли, где снимали сериал «Династия» и другие голливудские фильмы.

Ботанические сады и цветочные парки постепенно становятся восьмым чудом света и обязательным пунктом посещения для иностранных туристов. Почему? Все просто: традиционные достопримечательности уже надоели, а вот цветочные сады - это нестареющая классика. Это возможность окунуться в сказку, разбавить свой инстаграм яркими красками и к тому же - хорошо провести время с семьей и родными.

Возьмем для примера ТОП-3 самых красивых цветочных парков мира, созданных руками человека.

Знаменитый Dubai Miracle Garden построен на территории, которая раньше была безводной пустыней. Теперь это самое посещаемое место в мире, где собрано более 45 миллионов растений. Чтобы полить чудо-сад в сутки необходимо потратить в общей сложности 760 литров!

Фото: dubaimiraclegarden.com

Конечно, посетители Dubai Miracle Garden видят только готовую картинку- «цветочный оазис», «частичку рая на земле» и даже не представляют себе масштаб и сложность обслуживания парка площадью в 72 тысячи квадратных метров. Все нюансы, как говорится, остаются за кадром.

Второй по популярности и «самый фотографируемый» в мире парк- голландский парк тюльпанов Кёкенхоф. Цветы здесь растут среди большого количества озёр, водопадов и ручьёв, которые гармонично вписываются в ландшафт парка. Кpaсивейшее местo планеты радует посетителей своими пейзажами только 2 месяца в году, с конца марта по конец мая. Все остальное время ведутся подготовительные работы- тюльпаны бережно выращивают в теплицах, аккуратно высаживают, удобряют и поливают. К слову, раньше (до 19 века) на месте ярких полей с тюльпанами были леса и песчаные дюны.

Фото: keukenhof.nl

3-е место в моем личном рейтинге занимает сад Нонг Нуч в Таиланде. Здесь тоже есть на что посмотреть - на территории в 250 га высажено большое количество редкиx и оригинальных тропических цветов и растений. Гордость парка Нонг Нуч - самые большие в стране плантации орхидей. Многие ошибочно считают, что это простой ботанический сад и бывают приятно удивлены не только красотой и необычностью места, но и большим разнообразием различных мероприятий, которые здесь проходят. Поэтому посетители приходят сюда целыми семьями и остаются почти на весь день. Это хорошая история- когда кроме красивых выставок в парке есть еще интересная развлекательная программа.

Все эти выставки работают не круглый год, все зависит от климата принимающей страны. В том же Дубае летом погода настолько знойная, что растения не в состоянии цвести. Поэтому парк работает исключительно зимой и весной, все остальное время ведется сложная подготовительная работа- проводятся земельные работы и высаживаются новые композиции. В Нидерландах парк открыт для посещения с марта по май - в период цветения тюльпанов.

Несмотря на это, интерес к цветочным выставкам с каждым годом растет все больше. Они повышают культурный потенциал города, его туристическую привлекательность, привлекают инвестиции и дают много пользы городу. Не обязательно жить в Дубае, чтоб делать такие выставки. Новые масштабные идеи можно реализовать и в Украине.

Именно это сподвигло меня заниматься такими проектами несколько лет назад. Мы с командой начинали с самых простых выставок и фестивалей, постепенно развиваясь и выходя на новый уровень не только творчески, но и в плане реализации идей. В начале октября этого года мы запустили одновременно 3 мероприятия в разных городах Украины. В Харьков привезли Фестиваль гигантских китайских фонарей - международный проект, который с успехом прошел в европейских столицах.

Ну а в Киеве и Одессе запустили масштабный фестиваль хризантем, на котором использовали в общей сложности более 50 тысяч цветов.

Фото: предоставлено Денисом Погорелко

Мы сделали около 40 объемных цветочных инсталляций, некоторые из которых достигают до 5 метров в высоту. Конечно, это только начало. Надеюсь, в ближайшем будущем наши цветочные парки будут ничуть не уступать зарубежным. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтоб это произошло как можно раньше…