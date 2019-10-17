Для туристов въезд в Венецию станет платным с 1 июля 2020 года

Налог касается тех, кто будет посещать город в рамках однодневной экскурсии.

Власти Венеции утвердили новый налог за въезд в город, который составит до 10 евро и вступит в силу 1 июля 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету Express.

Налог направлен на борьбу с овертуризмом и будет распространяться только на тех, кто будет посещать город в рамках однодневной экскурсии.

"Налог на въезд заработает в Венеции 1 июля 2020 года. Он коснется туристов, прибывающих в город на самолетах, круизах, автобусах и другим транспортом. Налог направлен на гостей, посещающих Венецию в рамках однодневной экскурсии. Туристы, ночующие в гостиницах, уже платят туристический сбор", - сказано в сообщении.

Размер нового налога будет варьироваться от сезона. Так, с ноября по апрель сбор составит 3 евро, с мая по октябрь - 8 евро, а в летние выходные и в период карнавала - 10 евро.

Оплатить налог туристы смогут через мобильное приложение с помощью банковской карты и другими способами, которые сейчас прорабатываются. Штраф за неуплату налога может составить до 450 евро.

Гости Венеции, которые приезжают туда по работе, учебе или с целью посетить родственников будут освобождены от налога.

Напомним, 24 июня сообщалось, мэр Венеции намерен призвать ЮНЕСКО включить город в черный список объектов, находящихся под угрозой разрушения из-за передвижения круизных кораблей в центре Венеции.