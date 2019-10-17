Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по брекситу

Сделку предстоит утвердить на саммите ЕС и в британском парламенте.

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Великобритания и Европейский Союз объявили о достижении нового соглашения по брекситу.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обнародовал в твиттере письмо в адрес президента Европейского совета Дональда Туска, в котором рекомендует поддержать соглашение о брексите.

Как отмечает BBC, соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября.

Затем, в субботу, 19 октября, должно пройти экстренное заседание Палаты общин.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.

В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об "ирландском бэкстопе" (страховочный вариант, призванный предотвратить появление границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией). Точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) уже заявила, что разногласия по вопросу о границе сохраняются и что партия все еще не готова поддержать новое соглашение.

Напомним, что Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже без договора. Он пообещал осуществить Брекзит без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из неё положение о "бэкстопе".