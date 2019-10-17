Дело МН-17: Кремль атакует Украину

За этим последует не просто активная дезинформационная кампания против Украины, но и, вероятно, снятие жёсткого пакета европейских санкций с РФ. Последнее развяжет руки российскому руководству и усугубит внутриполитическую ситуацию в нашей стране.

Однако важно другое: наличие у России средств и возможностей, которые позволят ей не просто затянуть судебное разбирательство, но и, быть может, сделать из Украины соучастника преступления. И вот это является явной угрозой для нас.

После того как нижняя палата парламента Нидерландов единогласно проголосовала за проведение нового расследования относительно причин катастрофы МН-17, Украина стала подследственной стороной. Пока что речь идёт только о выяснении обстоятельств, по которым было открыто украинское воздушное пространство свыше 10 тыс. км. в момент катастрофы.

Фото: EPA/UPG Обломки ракеты, которой сбили малайзийский Боинг под Донецком , во время доклада Международной следственной группы JIT

Казалось бы, все вопросы относительно расследования закрыты: в опубликованных материалах Международной следственной группы (JIT), а также независимой следственной группы Bellingcat было определено: МН-17 сбили при помощи российского ЗРК «Бук М1-2».

Кроме того, доказана принадлежность этого комплекса к курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, установлены и уже объявлены в международный розыск лица, непосредственно причастные к крушению «Боинга»: Сергей Дубинский (отставной офицер ГРУ армии России), Олег Пулатов (подполковник запаса ВДВ армии России), Леонид Харченко (гражданин Украины, командир разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР) и Игорь Стрелков (министр обороны так называемой ДНР).

Фото: EPA/UPG Глава Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербейке во время пресс-конференции, в Ньювегейне, Нидерланды, 19 июня 2019 г.

Меж тем даже после публикации списка подозреваемых лиц Россия, не желающая отвечать за уничтожение 298 пассажиров, уже пятый год пытается предпринять шаги, дабы не просто избежать наказания, а и представить Украину как соучастника преступления.

Само голосование в парламенте Нидерландов о начале расследования в отношении Украины по делу малайзийского Боинга прошло, невзирая на возражения министра иностранных дел Нидерландов - Стефа Блока. Он же озвучил официальную позицию правительства своей страны об: «отсутствии обоснованных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности, и заявил, что правительство не видит причин для нового расследования по этому вопросу».

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов также отметил: «Украина тесно сотрудничала с Нидерландами в расследовании дела МН17 в течение последних пяти лет и предоставляла всю исчерпывающую информацию, в том числе вопросов ограничения воздушного пространства».

Фото: Укринформ Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов

Следовательно, совершенно неясно, зачем необходимо проводить еще одно расследование? Понятно одно: России сейчас крайне важно вовлечь Украину в следственный процесс в качестве соучастника. Это ей позволит перенести назначенное на 9 марта 2020 года первое заседание суда по делу МН-17.

К тому же эта дата для российского руководства абсолютно невыгодна. Как раз к весне следующего года будет точно понятно, каким образом будут реализовывать «формулу Штайнмайера». Также высока вероятность повторения газовой украинско-российской войны сродни процессам 2009 года (РФ в этом противостоянии могут ждать значительные имиджевые потери). Однако самое важное – то, что ближе к маю-июню в ЕС будет приниматься решение о продлении секторальных санкций, введенных 31 июля 2014 года за сбитый Боинг.

Это предельно важно, так как самыми болезненными по праву можно назвать именно эти штрафные меры, которые были введены европейцами против России на начальной стадии украинско-российского противостояния. Они ограничили валютное кредитование госбанков и госкорпораций, запретили ввоз в Россию оружия и товаров двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевых месторождениях.

Вопрос Москве необходимо решать, ведь там потратили огромные деньги на пропаганду и подкуп влиятельных иностранцев – всё для того, чтобы разрешить дело в свою пользу. Можно здесь вспомнить заявления малазийских чиновников, альтернативные расследования российского оборонного концерна «Алмаз-Антей», и пропагандистский фильм сомнительного блогера из Нидерландов Макса ван дер Верффа.

Фото: EPA/UPG Здание парламента в Гааге, Нидерланды.

Все это говорит – пускай и косвенно – о попытках России решить вопрос следствия и подследственных до начала судебного разбирательства.

Проблема же в том, что после сорванного референдума относительно имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной голландские власти – несмотря на доказательства местных спецслужб относительно вмешательства России в ход голосования – не захотели вводить санкции против РФ.

Трудно поверить, что инициатива нидерландских депутатов связана исключительно с делом Цемаха. Вопрос не в нём, а в российском влиянии на европейские страны, в том числе на Голландию.

Допустим, вы знаете, что в первом квартале 2019 года (если сравнивать с аналогичным прошлогоднем периодом) экспорт между РФ и Нидерландами вырос на 11,46% и составил около 13 млрд дол.? Вот так и действуют европейские санкции.

Всё это и позволяет России и голландским журналистам, симпатизирующим ей, проводить наступательную информационную политику, в том числе в деле о крушении Боинга.

Для Украины ситуация пока не выглядит критичной. Однако это не значит, что нам необходимо соглашаться с решением депутатов парламента Нидерландов о расследовании в отношении Украины. Мы знаем, что российское влияние на европейские судебные органы предельно сильно. Здесь можно вспомнить кейс осужденного в Италии украинского нацгвардеца Виталия Маркива.

Фото: Арсен Аваков Виталий Маркив после заседания суда, 17 мая 2019.

Поэтому необходимо сразу понять: если на первом этапе Москва попытается очернить Украину и перенести судебные слушания на более поздний период, то на втором она будет прямо оказывать давление на судей. И не нужно думать, что европейские суды независимы и неподкупны.

Если же России удастся связать Украину с делом о крушении самолёта, это будет означать вероятное снятие санкций с РФ при полном возмещении ею компенсаций семьям жертв трагедии. Всё это развяжет руки российскому руководству, в том числе и на украинском направлении.

Причем ситуация складывается как нельзя лучше: политический кризис в США, в котором фигурирует Украина, и отсутствие устойчивой эффективной коммуникации Офиса президента Зеленского с европейскими партнерами.

Что сейчас нужно Украине? Серьёзные доказательства, лучшие адвокаты и качественная работа Министерства иностранных дел. Нужно понимать: борьба будет крайне жесткой. Хотите выиграть – нападайте.