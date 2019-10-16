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Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа

Демократы не блефуют, а пытаются найти правду.

Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа
Фото: EPA/UPG

Конгресс США отложил голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование, поэтому в настоящее время мы его проводить не будем», - сказала Пелоси. При этом она подчеркнула, что это «смертельно важный вопрос» для демократов, и они не блефуют, а лишь пытаются найти правду.

Напомним, всентябре в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на президента Зеленского, чтобы в Украине открыли расследование действий Байденов, и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским.

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