В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане

Ранее по этой статье штрафовали только частные лица.

Суд в Москве оштрафовал издательский дом "Момент истины" на 200 тысяч рублей по статье о распространении фейковых новостей. Об этом сообщает "Настоящее время".

Суд также оштрафовал главного редактора "Момента истины" Евгения Гнеушева на 60 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стало несколько видео, опубликованных на ютуб-канале СМИ. Один из роликов назывался "Срочно! В России готовит революцию Майдан".

Ни представители, ни главред издания в суд не явились.

Отмечается, что это первое СМИ в России, оштрафованное по данной статье. Ранее оштрафовали только частных лиц. Так, например, суд РФ оштрафовал двух жительниц Амурской области на 15 тысяч рублей каждую из-за сообщения в группах WhatsApp, где они утверждали о заражении почвы цианидом после летнего наводнения.

Напомним, закон о фейковых новостях был принят в РФ в 2018 году. Сразу же после его вступления в силу засудили несколько блогеров в разных регионах России.

Издание "Настоящее время" подчеркнуло, что правозащитники несколько раз заявляли, что этот закон был принят для того, чтобы "граждане опасались высказывать свои мысли в социальных сетях".