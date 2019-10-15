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Бывшая советница Трампа дала показания в Конгрессе по делу об его импичменте

Фиона Хилл рассказала о беспокойстве из-за Джулиани.

Бывшая советница Трампа дала показания в Конгрессе по делу об его импичменте
Фото: EPA/UPG

Бывшая советница Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл в понедельник девять часов давала показания перед Конгрессом в рамках расследования по вопросу об импичменте президента.

Как сообщает "Радио Свобода", она сообщила членам парламента, что советники президента Трампа были крайне обеспокоены попытками близких к президенту людей подтолкнуть Киев к расследованию деятельности в Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

По данным газеты Wall Street Journal, она подробно рассказала об июльском совещании с участием представителей украинского правительства, на котором посол США в ЕС Гордон Сондлэнд поднял вопрос о расследованиях. Эта идея, по словам Хилл, показалась ей и бывшему помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону неуместной. Позже они обратились к юрисконсульту совета по нацбезопасности.

Хилл заявила, что Болтон сравнивал бывшего мэра Нью-Йорка и личного юриста Трампа Руди Джулиани с "ручной гранатой, которая всех взорвет". Она также заявила, что у нее сложилось впечатление, что Джулиани не использовал в работе обычные дипломатические каналы, когда дела касались Украины. Джулиани это отрицал и говорил, что согласовывал свои действия с Государственным департаментом.

Фиона Хилл - второй бывший высокопоставленный сотрудник администрации Трампа, выступающий на закрытых слушаниях в Палате представителей. На прошлой неделе перед законодателями выступила бывший посол США в Киеве Мэри Йованович. Как пишет американская пресса, её отправили в отставку за сопротивление попытокам взаимодействия с правительством Украины по неофициальным каналам, которые предпринимал личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани.

Не исключено, что Болтона также вызовут для дачи показаний.

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