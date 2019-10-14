Бывший посол Украины в США прокомментировал скандал вокруг Трампа и Зеленского

"Теперь куда сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в этих разговорах".

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый полагает, что обнародование скандальной переписки бывшего спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера с американскими и украинскими чиновниками уберегло президента Владимира Зеленского от крупных неприятностей.

Об этом дипломат сказал в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Теперь куда сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в этих разговорах. Сейчас к этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутриполитические распри", - говорит Чалый.

В то же время Чалый призвал все заинтересованные в раздувании скандала в Украине стороны отказаться от спекуляций на теме так называемого вмешательства Киева в американские выборы 2016 года. Подобная риторика в отношении США, как указывает дипломат, сродни политическому суициду.

"Знаете, нам почему-то «везет». Отчего-то мы попадаем всегда в эту ситуацию. И мы оказываемся там потому, что все проблемы создаются здесь, в Киеве. У некоторых есть желание поиграть в политику на Вашингтонской площадке для обеспечения своих личных интересов. И это приводит к проблемам".

Сам Чалый заявляет, что за его каденцию команда посольства убрала с повестки дня вопрос о мнимом украинском вмешательстве.

"Относительно так называемого вмешательства Украины в выборы в США, то этот вопрос был снят. А сейчас снова является попытка реанимировать эту тему в информационном пространстве США", - отметил дипломат.

Напомним, что демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы своему политическому сопернику.