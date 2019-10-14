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Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"

Политик переосмыслил сказанное в интервью LB.ua.

Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Фото: Макс Левин

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что у него не было намерения обидеть участников акции "Нет капитуляции".

Об этом он написал в Facebook.

"Этот пост я пишу прочитав открытое письмо ко мне от Айдера Муждабаева. Прочитав его, я переосмыслил сказанное мной в интервью "Левому берегу", - написал Арахамия.

"Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины", - говорится в фейсбуке политика.

Напомним, что в интервью LB.ua Арахамия сказал, что 5% участников акций против капитуляции получают деньги.

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