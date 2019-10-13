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МИД направил ноту протеста Турции из-за визита крымских "депутатов"

Турецкого посла пригласили в министерство для объяснений.

МИД направил ноту протеста Турции из-за визита крымских "депутатов"
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана с "депутатами" Госдумы России, избранными в аннексированном Крыму. 

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посол Турции в Украине приглашен в МИД", - говорится в заявлении МИД Украины в твиттере.

Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В составе российской делегации два "депутата" из аннексированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Именно она распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".

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