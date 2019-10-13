Зеленский призвал участников акций 14 октября не создавать картинку российскому ТВ

Президент Владимир Зеленский призвал участников акций протеста в Киеве, которые запланированы на 14 октября, действовать в рамках закона, не поддаваться на провокации и не создавать картинку для российского телевидения.

Об этом говорится в обращении главы государства.

"14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по поводу дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана. Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, что и я никогда этого не допущу", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что 20 мая в день присяги пообещал всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины, и пообещал, что не предаст эту клятву.

"Верю, что в этот день горячие сердца не затмят здравый смысл. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения. Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарки для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едины и сплочены", - заявил Зеленский.

Президент также призвал сотрудников правоохранительных органов уважать право граждан на мирный протест и гарантировать их безопасность.

Напомним, что в Украине последние недели проходят акции "Нет капитуляции", связанные с решением Украины согласовать так называемую "формулу Штайнмайера".

Очередная акция назначена на 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.