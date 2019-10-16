Российская армия заняла город в Сирии, где еще вчера была база США

Российская военная полиция приступила к патрулированию линии соприкосновения турецких и сирийских правительственных войск в Манбидже и соседних районов, которые еще накануне контролировали союзники США.

В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы, передает ВВС.

Министерство обороны РФ сообщило, что в район Манбиджа вошла российская военная полиция. Ранее сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду, заявила, что полностью заняла Манбидж.

Информацию об уходе американских военных подтвердил спецпредставитель коалиции США полковник Майлс Каггинс.

При этом 15 октября представитель Госдепартамента заявил, что США продолжают контролировать воздушное пространство над северо-востоком Сирии.

13 октября стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада.

Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию.

Венгрия единственная из стран ЕС поддержала военную операцию Турции на севере Сирии.