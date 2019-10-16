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Вице-президент США срочно вылетает в Турцию для переговоров

Соединенные Штаты продолжат оказывать на Турцию дипломатическое давление.

Вице-президент США срочно вылетает в Турцию для переговоров
Фото: EPA/UPG

Делегация во главе с вице-президентом США Майклом Пенсом в течение ближайших 24 часов вылетит в Анкару, чтобы убедить турецкие власти остановить наступление на севере Сирии против курдов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного администрации президента США Дональда Трампа.

"План состоит в том, чтобы продолжать оказывать давление на Турцию, поскольку мы оцениваем наши шансы вернуть отношения в нормальное русло, и основным элементом этого возвращения в нормальное русло будет прекращение огня", - сказал высокопоставленный представитель администрации.

Вашингтон считает, что наступление Анкары нарушило порядок в относительно спокойной северной части Сирии.

По словам чиновника, Соединенные Штаты продолжат оказывать на Турцию дипломатическое давление, в частности дополнительными санкциями, чтобы вынудить ее прекратить военную операцию в Сирии.

Накануне США ввели санкции против Турции из-за Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную Сирию.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на восточном берегу Евфрата, она получила название "Источник мира". Это зона американского военного влияния, а Отряды народной самообороны (YPG) в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

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