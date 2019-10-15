На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Возле посольства Турции в Киеве прошла акция против военной операции в Сирии

Жители столицы Украины пришли выразить несогласие с действиями Анкары.

Фото: Макс Требухов

Возле посольства Турции в Киеве во вторник прошла акция против военной операции, которую турецкие войска начали в Сирии.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек пришли под здание дипломатического представительства, чтобы выразить несогласие с действиями Турции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Протестующие принесли с собой плакаты, на которых говорится о "молчаливом согласии мира" на вторжение в Сирийский Курдистан (Рожава) и 800 ИГИЛовцах, сбежавших из сирийских тюрем, разбомбленных турецкими войсками. "Ваши преступления не будут забыты", - написали на одном из плакатов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Возле посольства также установили два сделанных из картона макета танка, символизирующих военную операцию Турции в Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на восточном берегу Евфрата, она получила название "Источник мира". Это зона американского военного влияния, а Отряды народной самообороны (YPG) в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" на западном берегу Евфрата.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также