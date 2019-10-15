Фото: Макс Требухов

Возле посольства Турции в Киеве во вторник прошла акция против военной операции, которую турецкие войска начали в Сирии.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек пришли под здание дипломатического представительства, чтобы выразить несогласие с действиями Турции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Протестующие принесли с собой плакаты, на которых говорится о "молчаливом согласии мира" на вторжение в Сирийский Курдистан (Рожава) и 800 ИГИЛовцах, сбежавших из сирийских тюрем, разбомбленных турецкими войсками. "Ваши преступления не будут забыты", - написали на одном из плакатов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Возле посольства также установили два сделанных из картона макета танка, символизирующих военную операцию Турции в Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на восточном берегу Евфрата, она получила название "Источник мира". Это зона американского военного влияния, а Отряды народной самообороны (YPG) в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" на западном берегу Евфрата.