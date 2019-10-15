В Днепропетровской области более 200 сирот устроили в приемные семьи и детдома семейного типа

В этом году в Днепропетровской области создали 16 детдомов семейного типа и 11 приемных семей.

В этом году в Днепропетровской области создали 16 детских домов семейного типа и 11 приемных семей, куда уже устроили 209 сирот. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

По словам начальника службы по делам детей Днепропетровской ОГА Виктора Визира, в детских домах семейного типа воспитывают от 5 до 10 детей. В приемных семьях - до четырех детей. С начала 2019 года в области создали 27 таких центров семейного уюта.

Отмечается, что в этом году больше всего детских домов семейного типа и приемных семей появилось в Днепре, Кривом Роге. Новые ячейки для воспитания сирот создали в Апостоловском, Павлоградском, Покровском, Томаковском, Пятихатском, Синельниковском, Новомосковском и Широковском районах.

Детдома семейного типа появились также в Желтых Водах, Каменском, Марганце, Никополе, Покрове.

Всего в Днепропетровской области 175 детских домов семейного типа и 341 приемная семья. В них воспитывают 1863 ребенка.

Напомним, в феврале в Николаевской области детям-сиротам вручили сертификаты на собственное жилье. За последние два года в области удалось приобрести 85 квартир, а также 8 домов для размещения в них детских домов семейного типа.