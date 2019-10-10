Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 10 октября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации на сайте областной прокуратуры, Днепропетровскую прокуратуру возглавляет Роман Токарь.

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Напомним, 1 октября Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова прокурором Харьковской области, а Максима Вихора - прокурором Одесской области.