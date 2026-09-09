Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав успіх АдН "великою ніччю".

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після його публічної заяви щодо результатів регіональних виборів у землі Саксонія-Ангальт.

Про це пише DW.

Телефонна розмова між лідерами мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня у Нью-Йорку.

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Однак Мерц вирішив скасувати переговори після того, як Трамп публічно привітав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) із результатом на регіональних виборах.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав успіх АдН "великою ніччю" та заявив, що німці втомилися від "жахливих імміграційних правил". Свій допис американський президент завершив гаслом "MGGA" – "Зробимо Німеччину великою знову".

Речник німецького канцлера наголосив, що скасування телефонної розмови не пов’язане з графіками лідерів.

У Берліні також нагадали про позицію Мерца щодо неприпустимості будь-якого зовнішнього втручання у внутрішньополітичні справи Німеччини.

Нагадаємо, на виборах у землі Саксонія-Ангальт партія "Альтернатива для Німеччини" отримала майже 44% голосів.

Фрідріх Мерц назвав АдН "деструктивною силою" та заявив, що партія за жодних умов не зможе отримати більшість для формування уряду.

Після оголошення результатів представник АдН Ульріх Зіґмунд закликав припинити військову та фінансову підтримку України.

Мерц заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.