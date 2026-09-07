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У Німеччині ультраправі перемогли у землі Саксонія-Ангальт без абсолютної більшості

З 83 депутатських місць в ландтазі землі “Альтернатива для Німеччини” отримає 39 мандатів.

У Німеччині ультраправі перемогли у землі Саксонія-Ангальт без абсолютної більшості
Передвиборчий плакат із зображенням Ульріха Зігмунда
Фото: EPA/UPG

Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” (AfD) здобула впевнену перемогу у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт, значно випередивши своїх основних конкурентів. 

Про це повідомляє BBC.

Водночас попередні результати показують, що політична сила не має абсолютної більшості. Однак AfD заявляє, що отримала мандат на управління.

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Згідно з проміжними результатами виборчої комісії землі, AfD отримала 43,8% голосів, а Християнсько-демократичний союз (ХДС), членом якого є чинний прем'єр-міністр землі Свен Шульце. Ліва партія отримала 8,6% голосів, “Союз 90/Зелені” – 8,9% та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – 9,3%.

З 83 депутатських місць в ландтазі Саксонії-Ангальт “Альтернатива для Німеччини” отримає 39 мандатів, а ХДС – 15, інформує DW.

Кандидат партії на посаду прем’єр-міністра землі Ульріх Зігмунд назвав результати “сенсаційними”.

Жодна ультраправа партія не отримувала контролю над німецькими територіями з часів Другої світової війни, а управління на рівні землі означатиме повноваження щодо поліції, місцевої освіти та культури.

Саксонія-Ангальт має невелике населення – 2,1 мільйона. Внутрішня розвідка класифікує “Альтернативу для Німеччини” у цій землі як “правоекстремістську”. Зігмунд це твердження відкидає.

Явка на виборах становила 77,8%

Видання додає, що президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social скріншот результатів виборів у Німеччині з ефіру німецького телебачення. Після цього спецпосланець президента Росії Кирило Дмитрієв зробив скріншот допису Трампа та заявив про “історичну перемогу прагматичної партії “Альтернатива для Німеччини””.

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